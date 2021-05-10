Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

KİLİS'te, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. M.T., yönetimindeki 02 AAT 183 plakalı otomobil, Ahmet Yiğit'in (45) kullandığı 79 DF 803 motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından tedaviye alınan Yiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Kilis