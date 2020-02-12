Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti

6 saat önce

KONYA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Mücahit Aktaş (21), yaşamını yitirdi.

Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti, System.String[]

KONYA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Mücahit Aktaş (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.  Burhan Susamcı yönetimindeki  DIL BS 394 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mücahit Aktaş'a çarptı. Kazada yaralanan Aktaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aktaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Susamcı da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


İstanbul Caddesi, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:40:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]