Otomobil çarpan Muhammed, yaşama tutunamadı - Son Dakika
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Otomobil çarpan Muhammed, yaşama tutunamadı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçtikleri sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 ilkokul öğrencisinden Muhammed Eren Ölbeci (6), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Otomobil çarpan Muhammed, yaşama tutunamadı, System.String[]

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçtikleri sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 ilkokul öğrencisinden Muhammed Eren Ölbeci (6), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen Çarşamba günü Yeni Mahalle Hısnı Mahsur Caddesi'nde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 2'nci sınıf öğrencileri Muhammed Eren Ölbeci ile aynı yaştaki Mahmut Altungöz'e, Mehmet Ekinci yönetimindeki 02 DA 747 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocukları görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı çocuklar ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Muhammed Eren Ölbeci, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ölbeci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken tedavisi süren Mahmut Altungöz'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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