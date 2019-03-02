Son Dakika Haberleri: Otomobil Çarpan Rümeysa, Toprağa Verildi

Otomobil Çarpan Rümeysa, Toprağa Verildi

1 saat önce

BURSA'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), son yolculuğuna uğurlandı.

Otomobil Çarpan Rümeysa, Toprağa Verildi, System.String[]
BURSA'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde  İnegöl ilçesinde  Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu, Atakan Demir yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Rümeysa Koyuncu'nun cenazesi bugün öğle vakti Değirmenönü  Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza sonrası olay yerinde "Ne olur ölme" diye gözyaşı döken otomobil sürücüsü Atakan Demir ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:50 Kaynak: DHA

Bursa, Kuran-ı Kerim, Güncel
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