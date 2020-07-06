Otomobil, çarpıp devirdiği ağacın üzerinde kaldı - Son Dakika

Otomobil, çarpıp devirdiği ağacın üzerinde kaldı

KARAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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