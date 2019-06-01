Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı
38 dakika önce
Bursa'da yaya geçidine kapalı olan yerden geçmeye çalışan 2 kadın, 1 saat arayla otomobilin altında kaldı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:41 Kaynak: İHA
'da yaya geçidine kapalı olan yerden geçmeye çalışan 2 kadın, 1 saat arayla otomobilin altında kaldı. Bursa'nın Orhangazi
ilçesinde yaya trafiğine kapalı alandan geçmeye çalışan 2 kadına 1 saat arayla otomobil çarptı. Yayaların geçmesini engellemek içi gerilen tellerin yırtık bölümünden geçen H.S., A.K. yönetimindeki 16 VT 372 plakalı otomobilin çarpması sonucu savruldu. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi kaza yeri yakın olan özel hastanenin çalışanları yaptı. Kaza yerine sevk edilen 112 acil servis ekibi yaralı kadını ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. İkinci kaza ise yaklaşık 1 saat sonra meydana geldi. Alınan bilgilere göre İ.Ş. (65), refüjden geçiş yapmak istediği esnada Mehmet Sever'in (47) idaresindeki 16 BIR 98 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldu. Olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. Her iki kaza ile ilgili de tahkikat başlatıldı.
(İHA)
Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu
LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü
Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş
Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı