Son Dakika Haberleri: Otomobil çarpmasıyla ölen 3 kadın, işten evlerine gidiyormuş (3)
Son Dakika Güncel Otomobil çarpmasıyla ölen 3 kadın, işten evlerine gidiyormuş (3)

Otomobil çarpmasıyla ölen 3 kadın, işten evlerine gidiyormuş (3)

7 dakika önce

SÜRÜCÜ TUTUKLANDIÇanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, dün yol kenarında iş çıkışı otobüs bekleyen Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a çarparak, ölümlerine neden olan ve jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Melikcan Örel ile yanında...

Otomobil çarpmasıyla ölen 3 kadın, işten evlerine gidiyormuş (3), System.String[]

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, dün yol kenarında iş çıkışı otobüs bekleyen Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a çarparak, ölümlerine neden olan ve jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Melikcan Örel ile yanında bulunan babası H.Ö. ve H.D. işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi. Sürücü Melikcan Örel çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.Ö ile H.D. ise serbest bırakıldı.


Karabiga, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
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