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Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi - Son Dakika

Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi

18.12.2021 16:15
Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi

ADANA'da, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Muhammet Berat Büyükce (13), son yolculuğuna uğurlandı.

ADANA'da, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Muhammet Berat Büyükce (13), son yolculuğuna uğurlandı. Arkadaşı Oğuz Kaan Yılmaz'ın (13) da yaralanıp, hastanede tedavi gördüğü kaza sonrası kaçan sürücü E.K. (41) ise gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan eve doğru giden Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce ve Oğuz Kaan Yılmaz'a yolun karşısına geçmek istedikleri sırada, 01 D 1728 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Büyükce'yi, itfaiyeciler çıkardı. Yaralı 2 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Muhammet Berat Büyükce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğuz Kaan Yılmaz'ın tedavisinin ise sürdüğü kaydedildi.

Polis, kazanın ardından aracı bırakıp, kaçan sürücünün belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, sürücü E.K.'yi yaptıkları çalışma sonucu yakalayıp, gözaltına aldı.Muhammet Berat Büyükce için bugün Kozan ilçesindeki camide cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Kozan İlçe Mili Eğitim Müdürü Gazi Keleş, şube müdürleri ile Berat'ın sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Öğrenciler, arkadaşları Muhammet Berat'ın fotoğrafını taşıdı. Muhammet Berat Büyükce'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Ağlıboğaz Mezarlığı'nda defnedildi.

Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi
Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi
Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi
Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi
Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi
Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi

Kaan Yılmaz, Otomobil, Hisarcık, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil çarpmasıyla ölen ortaokul öğrencisi Berat, toprağa verildi - Son Dakika
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