Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı

23.02.2022 09:49
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yolun karşına geçmeye çalışan Seyfettin Ok (46), otomobil çarpmasıyla ağır yaralanırken, hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yolun karşına geçmeye çalışan Seyfettin Ok (46), otomobil çarpmasıyla ağır yaralanırken, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Nurdağı-İslahiye yolunda meydana geldi. S.M. yönetimindeki 31 AHY 750 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Seyfettin Ok'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ok'u ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ok, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Seyfettin Ok'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobil sürücü S.M. de polis ekiplerince gözaltına alındı.


YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi

Otomobil, Nurdağı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün açıklanacak! Maske zorunluluğu kalkacak mı?
09:37 Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor
09:35 Yıllar önce bugünü mü işaret etmişti? Putin'in "Rusya'nın sınırları yoktur" sözlerini içeren videosu tekrar gündemde
09:10 İngiltere'ye gitmeyi hayal ediyorlardı, rehine çetesinin eline düştüler: Attıkları konumla kurtuldular!
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:56:50. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement