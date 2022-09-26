Kaza, gece yarısı D-100 kara yolu Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Adapazarı yönünde giden A.A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İlhan Salihoğlu'na çarptı. Otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Kazada Salihoğlu, ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Ş.K. de yaralandı. Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan İlhan Salihoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİL ÇARPMASIYLA YARALANDI, HASTANEDE KURTARILAMADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.