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Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor - Son Dakika

Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor

13.02.2022 08:25
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde evinden çıkıp sabah namazı için camiye giden işçi emeklisi Ali Kavas'a (55) kaldırımın kenarında otomobil çarptı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde evinden çıkıp sabah namazı için camiye giden işçi emeklisi Ali Kavas'a (55) kaldırımın kenarında otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, bacağı, kolu ve boynunda kırıklar oluşan Ali Kavas, hastanede tedaviye alındı. Ali Kavas, kendisine çarparak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanmasını istedi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, aracın plakasının tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Olay geçen salı günü sabah saatlerinde, Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi 5202 Sokak'ta meydana geldi. Ali Kavas sabah namazını kılmak için camiye gittiği sırada yoldan hızla geçen bir otomobil çarparak kaçtı. Kaldırımın kenarında bulunan Ali Kavas, yere savruldu. Ali Kavas'ı yerde görenler 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Kavas'ın sol bacağı, kürek kemiği, kolu ve boynunda kırık tespit edildi. Kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin Ali Kavas'a çarptığı an görülürken, aracın ise plakası tespit edilemedi. Polis, aracın plakasının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Hastanede tedavisi devam eden 2 çocuk babası Ali Kavas, sokakta park halindeki aracın aniden hareket ettiğini belirterek, "Salı sabahı her gün olduğu gibi sabah namazına gitmek için evden çıktım. Sokağın başına geldim ve karşıya geçmek için sola baktım, farları yanan bir araç vardı. Park olan araçların bulunduğu yerdeydi. Gelmiyor diye düşündüm. Sağa baktım bir şey yok adımımı attım ve gazlı üzerime geldi ve daha sonrasını hatırlamıyorum. Bana vurup kaçmış" dedi.  Sürücünün yakalanmasını isteyen Ali Kavas, "Sol tarafta kırıklar var. Ayak bileği, kürek kemiği, omuz ve boyun da kırık var. Boyundan hiç müdahale yapılmadı şuana kadar kendi kaynaması bekleniyor. Polise şikayetçi olduk. Araç İstanbul yönüne gitmiş, plakayı tespit edememişler. Lüks beyaz renkte ve üstü siyah bir araç. Düşük model bir araç olsa 2-3 metrede o hızı yapamaz. Herhangi bir husumetlim yok" diye konuştu.  'BABAMIN ÜZERİNE SÜRDÜĞÜ GÖRÜLÜYOR'  Ali Kavas'ın oğlu Musab Kavas (19), "Kamera kayıtlarını incelediğimizde beyaz lüks bir otomobilin köşe başında 8-10 dakika önce geldiği ve babamın karşıdan karşıya geçtiği sırada gaz verip üzerine sürdüğü görülüyor. Babamın da bilinci yerine geldiğinde sorduğumuzda da farları açık bir otomobilin üzerine sürdüğünü söyledi. Aracın hiç durmadığı görülüyor. Burası hiç hız yapılmayacak bir sokak ve her köşe başında durulması gerekir, çocuk çıkar, birisi çıkabilir. Biz bu olayın üzerine gidilmesini istiyoruz. Bundan sonrası polisin işi. Bizim gördüğümüz kameralarda plaka belli olmuyor" dedi.


Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor
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Ali Kavas, Otomobil, Tragger, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor - Son Dakika
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