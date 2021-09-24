Otomobil çarptı kaçtı - Son Dakika

Otomobil çarptı kaçtı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarpıp, kaçtı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarpıp, kaçtı. Kaza, Yeşilyurt mahallesi Yeşilyurt Caddesi ile 1. Çevre Yolunun yakınlarında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammed Lahlu'ya çarptı. Yayaya çarpan otomobil kaza yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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