Kaza saat 17.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Uğur Saltık (37) yönetimindeki 20 ZS 941 plakalı otomobil, Şehit Er Abdülkerim Erdoğan Sokaktan bisikletiyle çıkan Aydan G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kızın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Aydan G. yaralı halde bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalıştı. Hafif yaralanan genç kız, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir etmeye çalıştı - Son Dakika

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