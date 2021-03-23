Otomobil çarptığı kişi yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te 13 gün önce otomobilin çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 10 Mart'ta Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesinde yolun karşısına geçmeyen çalışan Hüseyin Kaya'ya (72) plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.
Olay yerin gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kaya, 13 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.
Cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
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