Otomobil çay bahçesine devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil çay bahçesine devrildi: 1 yaralı

01.06.2022 00:57
Otomobil çay bahçesine devrildi: 1 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde otomobilin çay bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde otomobilin çay bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde cenazeden dönen Mustafa B.'nin kullandığı 53 ABJ 176 plakalı otomobil, virajı alamayınca çay bahçesine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Mustafa B.'nin eşi Fahriye B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fahriye B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yapan otomobilin sürücü Mustafa B., cenazeden döndüklerini belirterek, "Boşluğu fark edince manevra yapma imkanım kalmadı. Fark edince iş işten geçmişti, yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yolun genişletilmesi başka kazaların önüne geçecektir" dedi. - RİZE

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ORDU'DA 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI KAMERADA ORDU'DA 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI KAMERADA
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil çay bahçesine devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil çay bahçesine devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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