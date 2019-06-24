Son Dakika Haberleri: Otomobil çaya devrildi: 6 yaralı
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Otomobil çaya devrildi: 6 yaralı

1 saat önce

Karabük'te otomobil Soğanlı çayına devrildi, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Otomobil çaya devrildi: 6 yaralı, System.String[]
Karabük'te otomobil Soğanlı çayına devrildi, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul yönünden Karabük'e gelen Ahmet Danaoğlu (69) yönetimindeki 34 ZZ 6752 plakalı otomobil, Kayı köyü yakınlarında yaklaşık 10 metreden Soğanlı çayına devrildi.
Otomobilin bir kısmının suya gömüldüğü kazada, sürücü ve yanında bulunan Ahmet Akif (2), Tuana (8), Ecrinsu (7), Yasemin (34) ve Muzaffer Danaoğlu (66) yaralandı.
İtfaiye, polis ve jandarma tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:19 Kaynak: AA
İstanbul, Karabük, Güncel
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