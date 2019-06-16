Son Dakika Haberleri: Otomobil çaya düştü: 5 yaralı
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Otomobil çaya düştü: 5 yaralı

28 dakika önce

Tunceli'de, çaya düşen otomobildeki 5 kişi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince yaralı kurtarıldı.

Tunceli'de, çaya düşen otomobildeki 5 kişi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince yaralı kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık kara yolunda, Engin Ercan Yerlikaya yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Munzur Çayı'na düştü.
Bölgede dün kayıp ihbarı yapılan Engin Eroğlu'nu aramak için Munzur Çayı kenarında arama faaliyeti yürüten AFAD ekipleri, yakın bir noktada gerçekleşen kazayı görünce hemen olay yerine yöneldi.
Ekipler, otomobil içindeki 5 kişiyi hızlı şekilde kıyıya çıkardı.
Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, ambulanslarla Ovacık İlçe Entegre Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil çaya düştü: 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Ovacık, Tunceli, AFAD, Güncel
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