Otomobil çekiciye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil çekiciye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil çekiciye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Otomobil çekiciye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den Bozüyük istikametine gelmekte olan Ş.K. idaresindeki 34 BRM 290 plakalı otomobil, Poyra rampaları çıkışındaki petrol istasyonu önüne geldiğinde yolun sol tarafında duran çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan E.K. hayatını kaybederken araç sürücüsü Ş.K. ile araçta bulunan bir diğer yolcu Ö.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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