Otomobil çekiciye çarptı; 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çekiciye çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten Kütahya istikametine gitmekte olan A.A. idaresindeki 35 DC 3845 plakalı otomobil, aynı yöne seyretmekte olan H.K. idaresindeki 03 ZA 375 plakalı çekiciye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.A. yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün tedavisinin devam ettiği belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK