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Otomobil ciple çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil ciple çarpıştı: 3 yaralı

09.02.2022 02:17

ADANA'da otomobil ve cip çarpıştı.

ADANA'da otomobil ve cip çarpıştı. Trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı baraj setinde meydana geldi. Uğur I. yönetimindeki 34 CUV 460 plakalı otomobil, set üzerinde İnci M. yönetimindeki 01 FD 670 plakalı ciple çarpıştı. Kazada otomobildeki Anıl Can A. araçta sıkışırken, sürücü Uğur İ. ve yanındaki Taşkın B. hafif şekilde yaralandı. Cip sürücüsü İnci M. ise kazayı yara almadan atlattı. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan Anıl Can A., kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkartıldı. 3 yaralı ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan Anıl Can A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil ciple çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ciple çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ciple çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ciple çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ciple çarpıştı: 3 yaralı

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Anıl Can, Otomobil, Sarıçam, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil ciple çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ciple çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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