Son Dakika Haberleri: Otomobil Ciple Çarpıştı: 4 Ölü

Otomobil Ciple Çarpıştı: 4 Ölü

1 saat önce

UŞAK'ta bir ciple karşı yönden gelen otomobil çarpıştı, 3'ü aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil Ciple Çarpıştı: 4 Ölü, System.String[]
UŞAK'ta bir ciple karşı yönden gelen otomobil çarpıştı, 3'ü aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Uşak- İzmir Karayolu Çınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Fahrettin Hacıoğlu'nun (62) kullandığı 35 PN 740 plakalı otomobil, karşıdan gelen Ali Yılmaz yönetimindeki 64 KY 400 plakalı ciple çarpıştı. Otomobil sürücüsü Fahrettin Hacıoğlu, yanındaki eşi Safiye Hacıoğlu (61) olay yerinde yaşamını yitirirken oğlu Mesut Hacıoğlu ile diğer araç sürücüsü Ali Yılmaz yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan iki yaralı da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık da kaza yerine giderek, bilgi aldı.
Jandarma kazayla, ilgili soruşturma başlattı. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:36 Kaynak: DHA

İzmir, Uşak, 3. Sayfa
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