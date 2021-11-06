Üye Girişi
'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu - Son Dakika

'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu

06.11.2021 12:11
'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu

KONYA'da TIR şoförü Ahmet Ünver'in (32), otomobili çizildiği için tartışıp bıçaklayarak öldürdüğü site görevlisi Adem Topbaş'ın (24) ağabeyi Erdal Topbaş (32), kardeşinin iyi niyetinin kurbanı olduğunu belirtti.

KONYA'da TIR şoförü Ahmet Ünver'in (32), otomobili çizildiği için tartışıp bıçaklayarak öldürdüğü site görevlisi Adem Topbaş'ın (24) ağabeyi Erdal Topbaş (32), kardeşinin iyi niyetinin kurbanı olduğunu belirtti. Topbaş, "Bu şahsın arabası çiziliyor. Daha sonra Adem'i arayıp 'Gel kameralara bakalım' diyor. Hem mesai saati dışı olduğu hem de Adem'in yetkisi olmadığı için inmek istemiyor. Kamera görüntülerini göstermek yöneticinin görevidir. Ahmet Ünver evinin balkonuna çıkıp kardeşime yönelik küfretmiş. Kardeşim de kimseyi rahatsız etmesin, diye iyi niyetinden dolayı anahtarı alarak kamera odasına gidiyor ve sonra da bıçaklı saldırıya uğruyor" dedi.

Olay, 26 Ekim günü saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ünver, oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği 06 YRV 60 plakalı otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti. Öfkelenen Ünver, apartman görevlisi Adem Topbaş'a, "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin? Benim arabamı sürekli kontrol et. Kimin çizdiğini bul. Biz sana para veriyoruz, niye arabamızı korumuyorsun? Gel şu güvenlik kameralarına bakalım. Kimin çizdiğini bulalım" dedi. Topbaş da "Bu benim görevim değil. Ben sadece apartmanlardan sorumluyum" diye cevap verdi.

EŞİ GİTMESİNİ İSTEMEMİŞTartışmanın ardından evine giren Ahmet Ünver, balkondan Topbaş'a, küfretti. Küfürleri duyan Topbaş da eşi Muhbet Topbaş'a, "Ben gidip şu kameraya bakayım. Olay çıkartacak" diyerek evden çıktı. Bu sırada, 4 yaşında bir kızı olan ve 20 gün önce de ikinci çocuklarını dünyaya getiren Muhbet Topbaş, "Gitme. Sana bir şey yapmasından korkuyorum" dedi. Evden çıkan Topbaş, kameraya bakmak için Ahmet Ünver'i çağırdı. Apartmanın bodrum katındaki güvenlik kamerası kayıtlarına bakmaya inen Topbaş ve Ünver arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden 2 ve bacağından da 1 bıçak darbesi alan Topbaş kanlar içinde apartmandan çıkıp site içindeki bakkala kaçıp sığındı.BOĞAZINDAN BIÇAKLAMAK İSTEDİPeşinden gelen Ünver burada da Topbaş'a saldırmak istedi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde Ünver'in yere yığılan Topbaş'ın boğazını kesmek isterken iş yeri sahibinin engellediği görüldü. İhbar üzerine çağrılan ambulansa Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Ünver de kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ünver'in ilk ifadesinde, "Ben 'gel şu kameraya bakalım' diye rica ettim. Bodrum kata geldi. Küfretti. Elinde bıçak vardı. Müdahale edince bıçak yere düştü. Yere düşen bıçağı alıp savurdum" dedi. Ünver, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.  'GÜVENLİK KAMERA KAYITLARINI GÖSTERMEK YÖNETİCİNİN GÖREVİ'Öldürülen Adem Topbaş'ın ağabeyi Erdal Topbaş, kardeşinin iyi niyetinin kurbanı olduğunu belirtti. Güvenlik kamerası kayıtlarını site yöneticisinin göstermesi gerektiğini belirten Topbaş, "Bu şahsın arabası çiziliyor. Daha sonra Adem'i arayıp 'Gel kameralara bakalım' diyor. Hem mesai saati dışı olduğu hem de Adem'in yetkisi olmadığı için inmek istemiyor. Kamera görüntülerini göstermek yöneticinin görevidir. Daha sonra Adem'e mesaj atıyor. Adem, telefona bakmayınca evinin balkonun çıkıp kardeşime yönelik küfretmiş. Kardeşim de kimseyi rahatsız etmesin, diye iyi niyetinden dolayı anahtarı alarak kamera odasına gidiyor ve sonra da bıçaklı saldırıya uğruyor. Adem'in üzerinde zaten hiçbir şey yok kameralarda zaten görünüyor" dedi.'YOKLUK İÇİNDE BÜYÜDÜK'Erdal Topbaş, "Biz 4 kardeşiz. Köyde yaşıyoruz. Annemiz ve babamız yok. İşimizde gücümüzdeyiz ve yokluk içinde büyüdük. Adem, evlendikten sonra Konya'ya taşındı. Yaklaşık 3 yıldır olayın olduğu yerde çalışıyordu. Sitede 64 daire var. Kimse Adem'den şikayetçi değildi. Olay, sadece otomobilin çizilmesinden kaynaklandı. Başka bir sebep yok. Kardeşim 3,5 yıllık evliydi. 2 çocuğu vardı. Kızının ismi Elif, oğlu Boran ise 20 günlüktü. İkisi de yetim kaldı. Eşi ise olayın ardından çocuklarla birlikte Siirt'teki ailesinin evine yerleşti." Dedi.'KARDEŞİMİN KATİLİNİN EN AĞIR CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

Olayın ardından tutuklanan Ahmet Ünver'in en ağır ceza almasını istediğini belirten Topbaş, " Eş, dost yardımıyla kendi aramızda toparladığımız parayla bir avukat tuttuk. Hukuki süreci onunla takip edeceğiz. En ağır cezayı da almasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun. Buradan hakimlerimiz ve savcılarımıza sesleniyorum; bu caninin hiçbir canlıyla aynı odada bulunmaması lazım. Bugün bize yapan yarın bir başkasına yapar. Biz gariban köyde yaşayan insanlarız. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz.  Adaletin yerini bulacağına da inanıyorum" diye konuştu.


'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu
'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu
'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu
'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu
'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu
'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu
'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu
'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu
'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu

Bodrum, Konya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hiç masum değil! Uzman isim 13:14 Hiç masum değil! Uzman isim "D vitamini eksikliği varsa dikkat, kanser yapıyor" dedi Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı 12:49 Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç 12:47 Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle görüntülendi 12:23 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle görüntülendi Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor 12:17 Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz 12:08 Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz
İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi 12:07 İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı 11:03 Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı

Son Dakika Haberleri
13:16 Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok
12:48 Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı
12:47 WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek
12:46 Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç
12:43 Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları
12:17 Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor
12:16 Afrika ülkesinde facia! Yakıt tankeri kazada patladı, en az 91 kişi hayatını kaybetti
12:13 Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
12:08 Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok
12:07 Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz
Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok         
13:16
Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor         
12:50
WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek         
12:48
Yerli S-400'ün görüntüleri ilk kez paylaşıldı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi Yerli S-400'ün görüntüleri ilk kez paylaşıldı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi         
12:25
Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor         
12:20
Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı         
12:14
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var         
10:37
Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu         
10:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı         
09:25
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 13:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: 'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement