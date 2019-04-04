Otomobil Çocuğa Çarpıp Kaçtı
10 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çocuğa çarpan otomobil sürücüsü otomobiliyle kaza yerinden kaçtı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde çocuğa çarpan otomobil sürücüsü otomobiliyle kaza yerinden kaçtı.
Kaza, Adıyaman'ın Kahta İlçesi Hürriyet
Mahallesinde meydana geldi. Sokakta oynayan Suriye
uyruklu 11 yaşındaki Leyla Halil İsa'ya plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
olaya karışan otomobilin tespiti için çalışma başlattı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:14 Kaynak: İHA
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