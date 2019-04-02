Otomobil, Çöken Duvarın Altında Kaldı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobilin üzerine bir evin duvarı yıkıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobilin üzerine bir evin duvarı yıkıldı.



Olay, öğleden sonra Camikebir Mahallesinde meydana geldi, Pastane işletmeciliği yapan Hüseyin Kumurbay, 31 H 5343 plakalı otomobilini park edip iş yerine gitti. Bir süre sonra sokakta kimsenin yaşamadığı kerpiç evin duvarı, son günlerdeki yağışlara dayanamayarak Kumurbay'ın otomobilinin üzerine yıkıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı.



- Şanlıurfa

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