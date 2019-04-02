Son Dakika Haberleri: Otomobil, Çöken Duvarın Altında Kaldı

Otomobil, Çöken Duvarın Altında Kaldı

54 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobilin üzerine bir evin duvarı yıkıldı.

Otomobil, Çöken Duvarın Altında Kaldı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobilin üzerine bir evin duvarı yıkıldı.

Olay, öğleden sonra Camikebir Mahallesinde meydana geldi, Pastane işletmeciliği yapan Hüseyin Kumurbay, 31 H 5343 plakalı otomobilini park edip iş yerine gitti. Bir süre sonra sokakta kimsenin yaşamadığı kerpiç evin duvarı, son günlerdeki yağışlara dayanamayarak Kumurbay'ın otomobilinin üzerine yıkıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:27 Kaynak: DHA

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