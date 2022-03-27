Otomobil çöp bidonuna çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil çöp bidonuna çarptı: 3 yaralı

27.03.2022 16:29
Otomobil çöp bidonuna çarptı: 3 yaralı

Gürün'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çöp bidonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı .

Gürün'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çöp bidonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı .

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün Yoncalık köyü mevkiinde meydana geldi. 34 BLR 260 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çöp bidonuna çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan A.K., S.Ç. ve S.H.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

YORUMLAR
500
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil çöp bidonuna çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümüne Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'ın yorumları
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 16:38:22. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil çöp bidonuna çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement