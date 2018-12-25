Otomobil Çöp Kamyonuna Arkadan Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
Kadıköy'de sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı.
Kadıköy
'de sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
Kaza D-100 Karayolu
Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 VU 1204 plakalı otomobil seyir halindeki 34 KZ 0196 plakalı çöp toplama kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Hurdaya dönen araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Göztepe Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:10 Kaynak: DHA
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