Otomobil defalarca kez takla attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil defalarca kez takla attı - Son Dakika

Otomobil defalarca kez takla attı

6 saat önce

Kırıkkale'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kırıkkale'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazalarla ilgili görüntülerin ilki, Karakeçili ilçesinde Hastane Kavşağı üzerinde meydana geldi. Boş yolda gittiği görülen otomobil bir anda kontrolden çıkarak refüje çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atarak sürüklenen otomobil, ardından şarampole yuvarlanıyor. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Diğer bir kaza kent merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Kameraya takılan kazada kavşaktan bir anda yola çıkan otomobile süratle gelen minibüsün çarptığı görülüyor.

Kameralara takılan bir diğer kazada ise Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde yaşandı. Kayıtlarda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan hızla gelen kamyonetin çarptığı görüntülendi. Kameraların kaydettiği her iki kazanın da sürücü hatalarından kaynaklandığı gözler önüne serildi.

(Kadir Arslan - Hasan Ay/İHA)

Otomobil defalarca kez takla attı

Karakeçili, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçtaki köpeğin sürücünün üzerine atlaması felakete yol açıyordu
Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:44:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil defalarca kez takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]