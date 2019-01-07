Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp
Büyükkol (30) idaresindeki 81 KB 299 plakalı otomobil, Sarıyayla köyünden ilçe merkezine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Akçakoca Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:53 Kaynak: AA
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