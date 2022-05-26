Otomobil, dere yatağına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu Mesut Bulungiray (21) ile Mehmet İhsan Yağmurca (43) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Hamdili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mesut Bulungiray yönetimindeki 01 VR 593 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Çevredeki vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin araçtan çıkardığı sürücü Bulungiray ve Mehmet İhsan Yağmurca'nın öldüğü belirlenirken, kazadan yaralı olarak kurtulan Kubilay Ş. (31) ile İbrahim S. (29) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna götürüldü.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.