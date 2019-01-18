Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 4 Yaralı
56 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Y.F.T. idaresindeki 38 HT 752 plakalı otomobil, Yayladağı- Yeditepe
kara yolunda buzlanma sebebiyle dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.T, İ.T. ve F.Ö. ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karayolları ekipleri, kaza sonrasında yolda tuzlama çalışması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:35 Kaynak: AA
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