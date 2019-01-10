Otomobil Dere Yatağına Düştü: 2 Ölü

Edirne'nin Keşan ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Keşan'dan İpsala istikametine seyreden Yılmaz Koç'un (51) kullandığı 22 ES 965 plakalı otomobil yolun ikinci kilometresinde kontrolden çıkarak Merkez Köprüsü'nün demir bariyerlerine çaptı.



otomobil, köprünün demir bariyerlerini aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten kurumuş dere yatağına düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada sürücü Koç ve araçta yolcu olarak bulunan Şerafettin Badır (57) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Koç ve Badır müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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