OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

24.05.2022 17:00

ADANA'nın Feke ilçesinde Mustafa Tüfekli (47), kontrolünü kaybedip uçurumdan yuvarlandığı otomobilde hayatını kaybetti.

ADANA'nın Feke ilçesinde Mustafa Tüfekli (47), kontrolünü kaybedip uçurumdan yuvarlandığı otomobilde hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Tenkerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Tüfekli, sabah saatlerinde Feke istikametinden Tenkerli istikametine seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yaklaşık 80 metrelik uçurumdan dere yatağına düştü. Sürücü Tüfekli, kaza yerinde hayatını kaybetti. Evli ve ve 3 çocuk babası Tüfekli'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

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Kaynak: DHA

Otomobil, Güncel, Son Dakika

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