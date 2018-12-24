Otomobil Dere Yatağına Uçtu, 2 Yaralı
36 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bursa-Bozüyük karayolu Muratdere Köyü yakınlarında meydana gelen kazada yabancı uyruklu Florin Vale idaresindeki B 297 VPV plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki dere yatağına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:28 Kaynak: İHA
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