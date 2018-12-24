Son Dakika Haberleri: Otomobil Dere Yatağına Uçtu, 2 Yaralı

Otomobil Dere Yatağına Uçtu, 2 Yaralı

36 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Otomobil Dere Yatağına Uçtu, 2 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bursa-Bozüyük karayolu Muratdere Köyü yakınlarında meydana gelen kazada yabancı uyruklu Florin Vale idaresindeki B 297 VPV plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki dere yatağına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:28 Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa
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