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Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

16.11.2021 05:41

Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı Samsun'da gece saatlerinde 1 otomobil dere yatağına uçtu.

Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da gece saatlerinde 1 otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Olay; Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Otogar Kavşağı Mçmevkiinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ç. idaresindeki 34 HV 9516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Ç. ve henüz ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kadın hafif yaralandı. Ayrıca otomobilin dereye ulaşmadan bataklığa saplanması sularına kapılmasını engelledi.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen polisler de yaralıları dere yatağından yola çıkarılmasına yardımcı oldu. Üşüdüğünü ve montunun arabada kaldığını söyleyen sürücüye montunu bekçi dere yatağındaki arabadan alarak giydirdi.

Hem kaza sonrası hem de kaza anında olay yerine gelen ekiplerin kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade eden otomobil sürücüsü Hüseyin Ç, "Alt yoldan çıktım. Bir araba karşıdan ışıklarını yaktı. Gözümü alınca ben de aniden dere yatağına düştüm. Şu anda sağlık sorunumuz bulunmuyor. Araçta ben ve yanında çalışan bir kadın vardı. Onu almaya gelmiştim. Ayrıca bizimle ilgilenen ve montumuzu getiren ekiplere de teşekkür ederim" dedi.

Alkol metreye üfleyen ve alkol almadığı anlaşılan sürücü Hüseyin Ç., ardından yakınlarını arayarak kaza yaptığını haber verdi. Dere yatağına uçan otomobil, olay yerine çağrılan vinç ile düştüğü dere yatağından kaldırıldı.

Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

Otomobil, İlkadım, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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