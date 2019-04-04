Son Dakika Haberleri: Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı: 1 Ölü

Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı: 1 Ölü

11 dakika önce

Bingöl'ün Solhan ilçesi ile Muş arasında otomobilin dereye yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı: 1 Ölü, System.String[]
Bingöl'ün Solhan ilçesi ile Muş arasında otomobilin dereye yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bingöl-Muş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesinden Muş istikametine seyir halinde olan Hüseyin K. idaresindeki 34 BLJ 950 plakalı otomobil, General Çeşmesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.Kaza nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:07 Kaynak: İHA

Muş, Solhan, Bingöl, 3. Sayfa
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