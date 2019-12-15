Otomobil, dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil, dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu, biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Otomobil, dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu, biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Yeniceköy yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yeniceköy'e giden Ali Çelik (58) yönetimindeki 16 AF 420 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye yuvarlandı. Kazada, Çelik ile yanındaki Tenzile Çelik (61) ve Berkay Çelik (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise dere yatağından vinç yardımıyla çıkarıldı.


İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:26 Kaynak: DHA
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