112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar, sedyeyle dereden çıkartıldı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Otomobil dereye devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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