Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı
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KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:04 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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