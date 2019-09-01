Son Dakika Haberleri: Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı
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Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

12 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:04 Kaynak: DHA
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