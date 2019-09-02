Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (3)
10 saat önce
CENAZELER MORGA KONULDUKahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:33 Kaynak: DHA
CENAZELER MORGA KONULDU
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na konuldu.
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