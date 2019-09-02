Son Dakika Haberleri: Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (3)
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (3)

10 saat önce

CENAZELER MORGA KONULDUKahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na konuldu.

Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (3), System.String[]

CENAZELER MORGA KONULDU
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na konuldu.


Sütçü İmam Üniversitesi, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifasını istedi Son Dakika: Yargıtay Başkanı Cirit'ten AB raporuna sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası TBB Başkanı Feyzioğlu: Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:49:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]