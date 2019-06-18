Son Dakika Haberleri: Otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
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Otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

26 dakika önce

Şırnak'ta dereye devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Şırnak'ta dereye devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Celil Ecer'in (34) kullandığı 07 EZY 80 plakalı otomobil, Şırnak- Cizre kara yolunun 5. kilometresindeki sanayi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
Kazada, sürücü Ecer ile otomobilde bulunan Zübeyir (59) ve Ganime Karaalp (57) ağır yaralandı.
Sıkıştıkları araçtan 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Cizre, Şırnak, Güncel
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