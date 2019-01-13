Son Dakika Haberleri: Otomobil Dereye Düştü: 1 Ölü

Otomobil Dereye Düştü: 1 Ölü

42 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü.

Mevlüt Tunç (39) yönetimindeki 48 PV 143 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi İnlice Mevkisi'ndeki dağlık alanda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.

Kazada, araçtan fırlayarak otomobilin altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tunç'un, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Muğla, Fethiye, Güncel
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