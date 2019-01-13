Otomobil Dereye Düştü: 1 Ölü
42 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü.
Mevlüt Tunç (39) yönetimindeki 48 PV 143 plakalı otomobil, Göcek
Mahallesi İnlice
Mevkisi'ndeki dağlık alanda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.
Kazada, araçtan fırlayarak otomobilin altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Fethiye Devlet Hastanesi
morguna kaldırılan Tunç'un, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:02 Kaynak: AA
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