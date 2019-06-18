Otomobil dereye düştü: 3 ölü
39 dakika önce
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:19 Kaynak: AA
'nun Gerede
ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Murat Deniz
(26) idaresindeki 06 BJV 120 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Gerede Aktaş köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek dereye düştü.
Dere yatağında duran otomobili gören vatandaşlar, durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık personeli yaptığı incelemede, sürücü Murat Deniz ile otomobilde bulunan Atilla Holat (51) ve Güllüşah Polat'ın (73) hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Gerede Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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