Son Dakika Haberleri: Otomobil Dereye Düştü: 5 Ölü

Otomobil Dereye Düştü: 5 Ölü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil Dereye Düştü: 5 Ölü, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesindeki Ortaca Köprüsü'nde dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye dereye düşen otomobili kıyıya çekti.

Sağlık ekipleri sürücü, ve otomobil içerisinde bulunan ikisi çocuk ikisi kadın 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:27 Kaynak: AA

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel
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