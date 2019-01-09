Son Dakika Haberleri: Otomobil Dereye Uçmuş, 8 Kişi Hayatını Kaybetmişti.

Otomobil Dereye Uçmuş, 8 Kişi Hayatını Kaybetmişti.

1 saat önce

Otomobil dereye uçmuş, 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Otomobil dereye uçmuş, 8 kişi hayatını kaybetmişti... Feci kazada can veren Öner çifti son yolculuklarına uğurlandı
Bir hafta önce de kızları kansere yenik düşmüştü
50 yıllık çift yan yana defnedildi

EDİRNE - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün meydana gelen kazada otomobilin dereye uçması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada vefat eden Mustafa Öner ve eşi Ayşe Öner çifti, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nin Kiremitçisalih Köyü'nde son yolculuklarına uğurlandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün meydana gelen kazada bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, sürücülüğünü Erkan Arslan'ın yaptığı 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesi'ndeki Ortaca Köprüsü'nden dereye yuvarlandı. Feci kazada, 1'i bebek, 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.
Kızları da kansere yenik düştü
Feci kazada hayatını kaybeden Mustafa Öner ve Ayşe Öner'in cenazeleri, Kiretmitçisalih Köyü'nde bulunan evlerine getirildi. Öner çiftinin yakınları fenalık geçirdi. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Öner çifti yan yana toprağa verildi. Öner çiftinin kızları, araç sürücüsü Erkan Arslan'ın eşi Zehra Arslan da yaklaşık bir hafta kansere yenik düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış Arslan ve Buğlem Arslan da Uzunköprü merkezde toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Mustafa Öner, Hayrabolu, Tekirdağ, 3. Sayfa
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