Otomobil dereye uçtu: 1'İ yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobil dereye uçtu: 1'İ yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçarken, itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu otomobilden birisi yabancı uyruklu iki kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza, Kuşadası - Davutlar yolu üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Davutlar'a ilerleyen B.Ç. yönetimindeki 09 CAM 22 plakalı otomobil ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil yol kenarındaki tabelaları devirerek dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonrası araçtan çıkarılan sürücü B.Ç. ve yabancı uyruklu kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Davutlar - Kuşadası yolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Çekici yardımıyla aracın dereden çıkarılmasından sonra trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.