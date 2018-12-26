Son Dakika Haberleri: Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü

Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü

1 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü, System.String[]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Dikme yolunda meydana gelen kazada, M.A.B. yönetimindeki 38 D 0075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de sürücü M.A.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.A.B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:00 Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa
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