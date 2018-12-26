Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü
1 saat önce
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kayseri
'nin Yahyalı
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Dikme yolunda meydana gelen kazada, M.A.B. yönetimindeki 38 D 0075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de sürücü M.A.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.A.B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:00 Kaynak: İHA
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