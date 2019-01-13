Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü
51 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.
Kaza, Göcek
Mahallesi İnlice
mevkii ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Tunç (39) idaresindeki 48 PV 143 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçurumdan dereye uçtu. Bölgede geziye çıkan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin altında kalan Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tunç'un cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Fethiye Devlet Hastanesi
morguna kaldırdı.
Tunç'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:54 Kaynak: İHA
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