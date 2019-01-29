Son Dakika Haberleri: Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü

Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü

16 dakika önce

BARTIN'a bağlı Çamaltı Köyü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan dereye uçtu.

Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü, System.String[]
BARTIN'a bağlı Çamaltı Köyü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan dereye uçtu. Otomobilin sürücüsü Hüseyin Çakır'ın(52) cesedi dalgıçlar tarafından derenin dinbinde bulundu.

Kaza sabah saatlerinde Bartın Çamaltı Köyü Dereyatağı Mevkii'nde meydana geldi. Hüseyin Çakır'ın kullandığı 74 AP 593 plakalı otomobil, dere yatağı üzerinde bulunan köprüden geçerken kontrolden çıktı. Otomobil, yaklaşık 5 metre derinliğindeki dereye uçtu. Yoldan geçen sürücülerin otomobili derede görmesinin ardından durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine jandarma, ve AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, çekici yardımıyla sudan çıkartıldıktan sonra olay yerine Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı DEGAK-3 dalgıç ekibi geldi. Suda arama yapan dalgıçlar, dere dibinde Hüseyin Çakır'ın cansız bedenini buldu. Çakır'ın cesedi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:55 Kaynak: DHA

Hüseyin Çakır, Bartın, 3. Sayfa
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