Son Dakika Haberleri: Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı

Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı

1 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı, System.String[]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dikkaya köyü yolunda Ahmet Eskivar (70) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak 100 metrelik uçurumdan dere yatağına uçtu. Takla atarak dere yatağına kadar inen otomobil ters şekilde kaldı. Araç içerisinde sıkışan Ahmet Eskivar çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucu otomobilden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Eskivar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:27 Kaynak: İHA

Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denize Uçan Otomobilde Bulunan 1'i Çocuk 2 Kişi, Böyle Kurtarıldı Nükleer Silahlarda Kullanılan Madde Sivas'ta Ele Geçirildi

Otomobilden Atlayan Rabia Hayatını Kaybetti Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:49:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]