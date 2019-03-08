Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı
1 saat önce
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Rize
'nin Çamlıhemşin
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dikkaya köyü yolunda Ahmet Eskivar (70) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak 100 metrelik uçurumdan dere yatağına uçtu. Takla atarak dere yatağına kadar inen otomobil ters şekilde kaldı. Araç
içerisinde sıkışan Ahmet Eskivar çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucu otomobilden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Eskivar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:27 Kaynak: İHA
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